فوضى السلاح في إب .. مقتل 3 أشخاص في حادثتين منفصلتين

أفادت مصادر محلية، بمقتل ثلاثة أشخاص في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس الجمعة.



وقالت المصادر، إن المواطن "علي غانم نعمان" ونجله "نشوان" قتلا برصاص أحد المسلحين الذين هاجم منزلهم في قرية "مروحه" بمديرية حبيش (شمال).



وبحسب المصادر فإن الجاني، كان على خلاف مع "جمال" أحد أبناء المجني عليه "علي غانم"، وهاجم المنزل بهدف قتله لكنه لم يكن متواجد ساعة الحادثة التي قتل فيها والده وشقيقه.



وفي مديرية ريف إب، قتل المواطن "ضيف الله صالح عزيز الدميني" ، من أبناء شعب يافع، عن طريق الخطأ.



وبحسب المصادر فإن الدميني كان في "عرس" أحد أقاربه، وقُتل أثناء المقيل بعد أن خرجت طلقة رصاص من السلاح الذي كان بيد نجله الجالس بجواره عن طريق الخطأ.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انتشار واسع للسلاح وفوضى أمنية زادت معها حدة جرائم القتل بصورة شبه يومية.



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