إصلاح المهرة: تنفيذ اتفاق الرياض يوحد الجهود في مواجهة الانقلاب

جدد حزب الإصلاح بمحافظة المهرة، التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وفق الآلية المزمنة، بما يوحد الجهود صوب المعركة الحقيقة في مواجهة الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.



جاء ذلك في كلمة الأستاذ مختار محمد الجعفري رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، في المهرجان الجماهيري بمناسبة ذكرى التأسيس وأعياد الثورة اليمنية.



وقال الجعفري، منذ اللحظة الأولى لتأسيس الإصلاح وهو يتطلع ليمن دولة نموذجية قوية، وقدم من أجلها التضحيات في مختلف الميادين.



وأكد أن حزب الاصلاح، منذ انطلاقته ظل يؤدي واجبه للوطن ويخدم المصالح العليا للشعب اليمني وفي مقدمتها هوية الشعب وثوابته ويدفع أثمانا كبيرة تجاه ذلك.



وذكر، أن ذكرى نوفمبر تجدد اليوم العزيمة على مواصلة نضال الثوار والأحرار الذين حققوا لوطنهم الاستقلال بعد تضحيات جسيمة وعظيمة .



وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية والصعبة التي فرضها انقلاب مليشيات الحوثي يفرض على الجميع استلهام الدروس والعبر من كفاح الثوار الأوائل والسير على نهجهم لتحقيق الأهداف النبيلة لوطن يتسع لجميع أبنائه بالشراكة والتوزيع العادل للثروة والسلطة.



وطالب الجعفري، الشرعية( رئاسة وحكومة وبرلمان) والتحالف العربي بالتحرك الجاد والعاجل لتعزيز العملة الوطنية، لتخفيف معاناة الشعب جراء غلاء المعيشة الناتج عن هبوط الريال غير المسبوق.



وأكد على أهمية تعزيز اللحمة المجتمعية الداخلية للتصدي لأي محاولات لنقل أي صرعات تخلخل مؤسسات الدولة وتمزق النسيج الاجتماعي.



ووجه دعوة للجميع بالمحافظة إلى الحوار باعتباره الوسيلة الحضارية المثلى لحل الإشكاليات وعدم اللجوء إلى العنف.



ولفت إلى أن المهرة اليوم أصبحت ملاذ الفارين من جحيم الحرب وباتت تمثل يمن مصغر يحلم جميع اليمنيين بأن يسود كل محافظات الوطن الحبيب.



وثمن رئيس إصلاح المهرة كافة الجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية وتقديم العون لليمن في مختلف المجالات، مشيداً بما تقدمه سلطنة عمان لمحافظة المهرة من مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية.



ودعا إلى تفعيل العمل السياسي المنضبط في المحافظة، بما يخدم المهرة وأبنائها والساكنين فيها ويجنبها كل أتون الفوضى والاختلالات الأمنية.



وحث الجعفري جميع أبناء المحافظة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية والعمل من أجل تعزيز مؤسسات الدولة واللجوء إليها وفق القانون والدستور.



وأشاد بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والوكلاء والمجلس المحلي، ونطالب بالمزيد من الجهود لتعزيز المحافظة أمنيا وخدميا.



ونوه بضرورة أن تتوجه طاقات كل المكونات صوب دعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مثمناً انتصارات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتضحيات المبذولة في معركة مواجهة الانقلاب.

