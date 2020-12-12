شكرا لبحثكم عن خبر الملتقى الطلابي لأبناء كلد "يافع" يحتفل بتخرج طلابه الجامعيين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- زين الكلدي

أحتفل اليوم في العاصمة عدن(المنصورة ) بتخرج نخبة جديدة من الطلاب الجامعيين، ابناء كلد، في مختلف التخصصات الجامعية ( الطب والهندسة والعلوم الادارية...الخ)، واقيم الحفل برعاية محافظ العامة عدن احمد حامد لملس بالتزامن مع اشهار مؤسسة طلال بن غازي للاهتمام بالطلاب المتفوقين بدعم رجال مال واعمال مكتب كلد لخدمة الطلاب والمعلمين منهم حسين عبد الحافظ الناخبي، وفي الحفل القيت عدد من الكلمات بالمناسبة كما تم تكريم الطلبة الخريجين.

حضر الحفل الشخصيات الاجتماعية الشيخ علي زيد العروي شيخ مكتب كلد والشيخ علي السليماني والشيخ زيد علي ناصر الدعاسي والاستاذ فيصل جبران والقائد طلال السعيدي والاستاذ صالح قدار مدير عام مديرية سرار والشيخ عبد المنعم السلامي والشيخ عادل صالح بن حوتب والعميد حسن محمد عبد الله نقيب والشيخ بليل راجح بن لسود وغيرهم من الشخصيات الذين لا يسعني ذكر أسمائهم الذين شرفوا الحفل بحضورهم.

جدير بالذكر الاحتفال هو الاول الذي يقيمه الملتقي للطلاب الجامعيين من ابناء كلد وذلك بعد مرور اكثر من عام على تأسيسه، ويسعي القائمين على الملتقى الى جعله تقليد سنوي.