عبدالعزيز باراس الذكرى يكتب في الذكرى الثالثة لوفاة المرحوم الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 الناشط الحضرمي عبدالعزيز باراس في الذكرى الثالثة لوفاة المرحوم الغالي علينا جميعاً الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقية رحمه الله. تذّكرت مرثيتي فيه.. واللتي اتمنى أن تنال إستحسانكم. ياربنا ندعوك يامعبود ياعز وجل. إنت المقدِّر ياصمدوإنت عليك المتّكل يامن لك التصريف ياربي على امري وكيل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل قال الفتى باراس من عيني لذيذ النوم عل من بعد ما اتصلوا عليّ قالوا عميدالفن رحل والنوم جافاني ودمعي بات عا خدي يسيل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل المملكة حزنت على بوبكرسالم بلفقيه وأرض اليمن حزنت وكاس الحزن باتت تحتسيه ووطنّا كلّه العربي يشكي حزن ليله الطويل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل ياحضرموت الخير صبري إقبلي حكم القدر قد رحل عملاق فنّك ... فنك بصوته إنتشر سفير فنّك قد رحل .. صوته دواء القلب العليل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل تبكي وترثي إبنها الراحل من الدنيا تريم في ثوب أسود أصبحت تدعي له الرب الرحيم يغفر ذنوبه يسكنُه الجنّه .. شرابه سلسبيل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل حتى وتار العُود صارت عالصبا نغماتها ورددّت الالحان في ليل الحزن آهاتها والشعر وقافيه رددّ اين انت اين البديل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل هذا قدَر مكتوب والمكتوب منّه مفر دنيا الندم هذي حقيقتها وواقعها أمّر والموت حق عالكل يابخت من خلف جميل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل رحل بوبكر وخلّف كنز غالي في الثمن خلّف لنا منهج ثقافه واسعه وأدب وفن يامنهجٍ خالد لأهل الفن جيلٍ بعد جيل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل يامدرسه في الفن تتفرّد بكل اموادّها فيها الثقافة والأدب والعلم نُور إرشادها من روضة الغنّا قواعد منبع العلم الأصيل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل ياربنا ندعوك تغفر له اذنوبه يارحيم يعبر بغفرانك وعفوك عالصراط المستقيم وإقبل دعاء أحبابه وقوّي صبرهم بعد الرحيل يارب سآلك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل والختم صلوا عالنبي سيد البشر باعداد مافي الأرض تنبت كل انواع الشجر صلى عليك الله يالمختار للأمّه دليل يارب سالك تجعل الفردوس مثوى بوأصيل

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