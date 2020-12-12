شاهد..  دور النخبة الحضرمية في فرض المساواة أمام القانون وفرض احترامه على الجميع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لم يكن لحضرموت أن تصل إلى هذه الحالة من التكاتف والتعايش ولم يتوفر بيئة خصبة ويتعايش فيها جميع أطياف المجتمع اليمني بشماله وجنوبة، في ظل أزمة البلد الحالية لولا وجود قوات النخبة الحضرمية والدور التي تؤدية كصمام أمان للأرض والإنسان، وفقا لتقرير عين العرب.
إن قوات النخبة الحضرمية هي احدى ثمرات جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت هذه القواة وساندتها منذ دحر تنظيم قوات تنظيم القاعدة الإرهابي والذي بسط سيطرته على ساحل حضرموت وتمركز في مدينة المكلا في عام 2015.
إن دور النخبة الحضرمية في فرض المساواة أمام القانون وفرض احترامه على الجميع هي أقوى رسالة تنفند الادعاءات عليها.
وثمن المواطنيين عملية بسط الأمن من قبل قوات النخبة وتقدموا بالشكر على تواجدهم ومحافظهم على الشماليين وعدم وجود أي مضايقات ولا يوجد أي تفريق بين شمالي أو جنوبي.
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