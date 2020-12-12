تقدم كبير للمقاومة الشعبية في الزاهر بالبيضاء وسقوط قتلى من المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

سيطرت مقاومة آل حميقان، في هجوم مباغت على موقع هام كانت تحتله ميليشيا الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن أفراد مقاومة آل حميقان شنوا هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة الجماجم بمديرية الزاهر.

ولفتت المصادر أن المقاومة ورجال القبائل تمكنوا خلال الهجوم الذي أعقبته اشتباكات عنيفة من السيطرة على مثلث الجماجم بعد فرار عناصر الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات استقدمت أطقماً تحمل عدداً من الأفراد كتعزيزات لاسناد مقاتليها خلال المواجهات المستمرة