تعز.. مظاهرة حاشدة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وانهيار العملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

شهدت مدينة تعز تظاهرة حاشدة، اليوم السبت، 12/كانون الأول/2020، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وانهيار سعر العملة.



وذكرت مصادر محلية أن تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة ورفعت لافتات تندد بتجاهل الحكومة لانهيار سعر العملة وتردي الوضع المعيشي.

ورفع المتظاهرون هتافات منددة بتجاهل الحكومة لتردي الوضع، من قبيل: "صمد الشعب في معركة الشرعية، وخذلتنا الشرعية في معركة الخبز".

وطالب المتظاهرون بحلول عاجلة لانهيار العملة التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع واختفاء الكثير منها.

وشهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر الدولار إلى 900 ريال لأول مرة منذ سنين