منظمة أممية: اليمن أخطر مكان على وجه الأرض يكبر فيه الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة "اليونيسف"، هنرييتا فور، في كلمتها الافتراضية، اليمن بأنه "قد يكون أخطر مكان على وجه الأرض يكبر فيه الأطفال".



وقالت هنرييتا فور إن "طفلا يموت كل عشر دقائق بسبب مرض يمكن الوقاية منه".

وذكرت أن مليوني شخص خارج المدرسة، والآلاف قتلوا أو شوّهوا أو تم تجنيدهم منذ عام.

ولفتت إلى "أن الفرق الإنسانية تواجه عقبات تتراوح بين القتال والحصار والعقبات البيروقراطية، إلى جانب جائحة كوفيد-19، للوصول إلى الملايين الذين يحتاجون إلى المساعدة".

ووفقا للأمم المتحدة، "تعتزم اليونيسف الوصول إلى أكثر من 289 ألف طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية، في العام القادم، وتقديم العلاج لهم، ومواصلة العمل على بناء شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لدعم ذلك".

ووفق اليونيسف، "من بين الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة 12 مليون طفل، تحوّلت حياتهم إلى كابوس"