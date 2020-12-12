ناشط جنوبي يكشف أبرز مهام النخبة الحضرمية هو محاربة الارهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب والناشط السياسي الجنوبي شهاب أحمد الحامد إن النخبة الحضرمية شأنها شأن النخبة الشبوانية وقوات الإسناد والدعم "الحزام الأمني والنخب" في الجنوب التي أنشئت بقرارات جمهورية لملء الفراغ الذي تركته القوات الشمالية المنهزمة بعد تحرير عدن في 2015م ، وكانت أبرز مهامهما محاربة الارهاب وحفظ الامن الداخلي وتأمين المناطق الجنوبية المحررة.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن حضرموت الساحل شأنها شأن أبين واجزاء من شبوة وجميعها سلمت عنوة للجماعات الارهابية لنشر الفوضى وبث الخوف باسم دولة الخلافة ، اي بمعنى ان الارهاب ورقة من اوراق العبث الممنهج لاخضاع الجنوب الذي مارسه النظام السابق منذ مابعد عام حرب 94م وورثته الشرعية الحالية من بعده.

ومنذ ان طهرت النخبة الحضرمية مدن ساحل حضرموت من قوى الارهاب في ابريل 2016 وتسنمت مهمة تأمينها لم يشهد ساحل حضرموت مايمكن اعتباره مؤشر خطر بعودة تلك الجماعات للسيطرة من جديد، بل لم تجد تلك الجماعات متسعا لها في مدن الساحل مابقيت قبضة النخبة الحضرمية ممسكة بالملف الامني وسنامه محاربة الإرهاب، وان حدثت بعض العمليات الانتقامية التي استهدفت رجال الامن الجنوبي الا انها لاتقتصر على حضرموت وحدها بل في محافظات جنوبية عديده.

اما ماذكره وزير الخارجية اليمني عن قوات النخبة ووصفه لها بالمليشيات ، فهو يستخف بقرار الرئيس للعام 2016 القاضي بتشكيل قوات الاسناد والدعم ( نخبة حضرموت ونخبة شبوة والاحزمة الامنية).

ويستخف ايضا بقرار رئيس الجمهورية بترقية ٣٦ضابطا من ضباط قوات النخبة الحضرمية الى رتب عسكرية أعلى ، منهم ١٩ضابطا تم ترقيتهم الى رتب عميد.

كما تم اعتماد اكثر من ٢٠٠ضابط ملازم ثاني من ابناء حضرموت ضمن قوام قوات النخبة الحضرمية وترفيع العشرات من المساعدين بالأمن العام الى رتبة ملازم ثاني ضمن الأجهزة الأمنية بحضرموت بالإضافة لقرار تعيين قيادة وعمادة كلية الشرطة بحضرموت.

وبالتالي يكون السيد وزير الخارجية قد انزل مكانته ومنصبه المرموق منزلة المكايدة السياسية والمماحكة بين الشماليين والجنوبيين وانحاز بذلك الى صف ابناء قريته في الشمال وان نجح بعض الوقت في خداع البعض بحضرميته المزيفة نسبة الى قريته المسماة بيت الحضرمي والتابعة لمديرية سنحان وبني بهلول في صنعاء.