شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. تسريب فاضح للفنانة هيفاء وهبي يجعل مسيرتها الفنية على حافة الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر المحامي المصري الشهير أحمد مهران، مقطعاً صوتياً منسوباً للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تشتم به المصريين بألفاظ بذيئة وخارجة.

وقال مهران بالفيديو الذي نعتذر عن نشره لاحتوائه على ألفاظ خادشة للحياء العام: "بعض الناس أرسلت تسألني عن علاقة هيفاء وهبي بقضية فيرمونت، القضية الشهيرة التي تتعلق بالحفلات الغنائية الوهمية".

_____________________

اخبار ساخنة قد تهمك :

. الخطوط الجوية السعودية تعلن: يمكن للجميع الان السفر إلى هذة الدول دون قيداً أو شرط !!

قناة mbc تطرد هذة الفتاة الجميلة من الاستوديو اثناء البث المباشر بعد اعترافها بهذة الفضيحة الصادمة .."شاهد الفيديو

. فضيحة جديدة للفنانة السعودية هند القحطاني.. استعرضت "مؤخرة " إبنتها المراهقة بطريقةً صادمة وكشفت المستور من جسدها.. شاهد الفيديو

. القذافي يظهر من جديد بشكل مفاجئ ويتوعد بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا !

. أمريكا توجه لتركيا أقوى رسالة تحذير وتهديد.. وأردغان يرد عليها بطريقةً مفاجئة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد

. بعد اعلان خطبتها من الفنان محمد عطية.. تسريب صور فاضحة للكاتبة "ميرنا الهلباوي" .. ظهرت فاتنة الجمال لكنها كشفت المستور من جسدها.. شاهد

. زياد المسفر، والعنود العيسى، يشعلان الشارع السعودي بفضائح أخلاقية جديدة .. ظهر الأول عارياً وكشفت الثانية عن مناطقها الحساسة.. "فيديو وصور"

. بإطلالة ساخنة.. زينب فياض إبنة الفنانة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الجديد

. من هي "ميرنا الهلباوي" التي خطفت قلب نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية.. شاهد عشرين معلومة يجهلها الكثير، وعشرين صورة لم يشاهدها أحد من قبل

. شاهد.. تسريب فاضح للفنانة هيفاء وهبي يجعل مسيرتها الفنية على حافة الهاوية

. لن تصدقو كيف أصبح شكل نجوم "طيور الجنة" بعد أن بلغو سن المراهقه.. أمينة كرم تغير شكلها تماماً بعد خلع الحجاب وارتداء الملابس العاريه.. وديما بشار اصبحت فاتنة الجمال.. شاهد الفيديو والصور

. غادة عويس: قناة الجزيرة غلقت، وأنا خفتُ وأستقلت.. ماحدث بعد بث برنامج "المسافة صفر" كان مفاجئ وغير متوقع !!

. مصر : حارس مقبرة حقير لم يحترم حرمة الأموات، وعاشر وسطهم فتاة عمرها "17" عام.. لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد

. زياد المسفر يتجاوز المحظور ويشعل الشارع السعودي بفضيحة جديدة.. شاهد الفيديو والصور

________________

وتابع وفق ما نقلته صحيفة (وطن): "لتعرفو الحقيقة اسمعوا هذه الرسالة الصوتية لهيفاء وهبي وماذا تقول في حق المصريين ليعرفوا حقيقتها".

وتقول هيفاء بالتسجيل: "أنا مش جاية جورجيا، وأعلى مافي خيلكم اعملوه، وأهو بيرد عليا هناك يبقى إنت بتقوله وبتسمعه، مش طالع ***، فاهمين يا أولاد الـ***، فاهمين يامصريين".

ورأى الجمهور أنه لا علاقة للتسجيل المُسرب بقضية فيرمونت، بل بالخلاف بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، خلال تصوير فيلم (أشباح أوروبا)، حين ذكر وزيري أن الفنانة اللبنانية رفضت الذهاب إلى جورجيا لاستكمال التصوير بسبب الخلافات بينهما، مرجحين أنه خلف تسريب المقطع.

وكان مهران قد تقدم للنائب العام بطلب التحقيق مع هيفاء وهبي وعدد من الفنانين بحجة أنهم كانوا يقيمون حفلات وهمية في فندق فيرمونت لجذب الضحايا والتغرير بهن وإجبار بعضهن على الاشتراك في جرائم الجنس الجماعي".

وردت هيفاء بشراسة على الزج باسمها في القضية، وهاجمت صحفية مصرية تواصلت معها عبر (واتسآب) وطلبت منها تعليقاً رسمياً حول ما نسب اليها.

وقالت هيفاء وهبي للصحيفة: "انا لولا محترمة وهمسك نفسي عشان ما اقلش أدبي كنت قلت لك روحي من هنا يا جزمة".

وبعدما كررت الصحافية سؤالها ردت هيفاء مرة أخرى قائلة "يللا من هنا واوعي تبعتيلي تاني دا انتوا وصلت قلة الذوق معاكم لأوسخ الدرجات".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2014، حنما أُقيم حفل داخل فندق (فيرمونت) وقد استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات ثم خدّروها بمشروب لتفقد وعيها، حيث اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وصوروها.