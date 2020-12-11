شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. القوات المتصارعة تسحب أول ست كتائب من ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - اببن أفاد مصدر عسكرب بدء خطوات عملية فصل القوات في خطوط التماس وانتشار لقوات السعودية لترتيب انسحاب كافة القوات تدريجيا. مصدر عسكري يؤكد انسحاب ٣ كتائب من كل طرف في خطوط التماس القريبه في محاور الطويه والساحل.

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