شكرا لبحثكم عن خبر اليوم. وصول سفينة وقود لكهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتوقع ان تدخل السفينة الخاصة بوقود الديزل لمحطات الكهرباء في عدن، والتي تحمل 40 الف طن، ميناء الزيت صباح اليوم الجمعة. واكدت مصادر خاصة: تامين كميات اسعافية لاستمرار تشغيل محطات التوليد حتى تفريغ الشحنة القادمة. واهبت كهرباء عدن بالجهات المعنية تسهيل دخول شحنة الديزل وضخها فورا الى محطات التوليد لانهاء الإزمة، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس، لضمان استمرار خدمة الكهرباء في العاصمة عدن، وعدم خروجها كليا خلال الفترة الماضية.

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