شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الاراضي : صرف عقود وهمية فوق مدن سكنية قائمة تسببت بصدامات بين المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة م. احمد حسن من التعامل مع ما يسمى بجمعية اسر الشهداء التابعة للمدعو علي عبدالرب العسيري، مؤكدا انهاجمعية غير رسمية تقوم بخداع المواطنين وتوزع اوراق ومربعات جزء كبير منها فوق مباني سكنية قائمة مثل مناطق ابو حربة وفوق كامل مدينة انماء وفوق احواض الترسيب.

واضاف حسن في تصريح صحفي: ان المدعو العسيري خدع الكثير من المواطنين ووزع عليهم مربعات موجودة في الورق والصور فقط اما على الواقع فهي مباني سكنية قائمة.

ولفت الى ان هناك مواطنين لم يمكنوا من اراضيهم المصروفة لهم منذ ثلاثين عاما ، وحين قامت قيادة الهيئة بالشروع في حل العراقيل وبدء صرف بلوك 4 A و B للمواطنين المصروفة لهم منذ عام ٩٠ والسعي لحل مشكلة باقي البلوكات ، قامت جمعية العسيري بصرف مخططات فوق المخططات المصروفة للمواطنين من سابق ، وقاموا بتضليل مواطنين ووزعوا عليهم اوراق صرف غير رسمية من اجل الصدام مع اصحاب الارض الحقيقيين.

وتابع : وجهنا مذكرات لجميع الجهات المعنية وخاطبنا الامن والنيابة ومنتظرين اتخاذ الاجراءات تجاه هذا الاعتداء على اراضي ومخططات المواطنين، داعيا جميع المواطنين الى عدم الوقوع فريسة لتضليل جمعية العسيري وان لا تدفع لها اي اموال كون هذه الجمعية وهمية وغير رسمية وليس لها اي مخططات او اراضي وانها تسعى لصدام المواطنين ببعضهم.

يذكر ان محافظ عدن أحمد لملس، وجه امس قائد قوات الدعم والاسناد بضبط رئيس ما يسمى بجمعية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية المدعو عبدالرب العسيري، وحماية اراضي الدولة من الاعتداءات وعدم السماح بالمتاجرة بالشهداء لغرض الربح غير المشروع.

وجاء توجيه المحافظ تعليقا على مذكرة هيئة الاراضي بضبط المذكور لانتحاله صلاحية هيئة أراضي الدولة من حيث اعداد المخططات وصرف العقود ومنعا لحدوث فتنة بين المواطنين، الذين دفع بهم العسيري للنزول إلى مخططات اراضي بئر فصل المصروفة منذ عام ٩٠م.

وسبق ان وجهت نيابة الأموال العامة مذكرة للمدعو العسيري في ٣ ديسمبر الجاري، للالتزام بعدم توزيع عقود اراضي في مخططات الدولة وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك، الا انه رمى بها عرض الحائط متحديا الجهات المعنية.