الانتقالي:سنتنازل ونتصالح ونتقارب في سبيل حقن الدماء الانتقالي:سنتنازل ونتصالح ونتقارب في سبيل حقن الدماء

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يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المجلس الانتقالي الجنوبي ان التوافق النهائي لقائمة حكومة المناصفة عزز جهود المملكة العربية السعودية للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"بذلت #المملكة_العربية_السعودية جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي وكان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ولازال شريكاً استراتيجياً فاعلاً للتحالف العربي والدولي لمكافحة الارهاب وهذا ماعزز كافة الجهود لإعلان التوافق النهائي لقائمة #حكومة_المناصفة".

وأضاف:"لأجل الجنوب وأهله الكرام يرخص كل غالي..لأجل السلام ،فلنؤجل التباينات ، وفي سبيل حقن الدماء سنتنازل ونتصالح ونتقارب، سنعمل جميعا يدا بيد وكتفا بكتف ونكون داعمين لعملية البناء والنهوض إقتصاديآ وإجتماعيآ ولتحقيق تطلعاتنا السياسية باستعادة السيادة على ارضنا وحماية حدودنا من العدو".

وأعلن التحالف العربي، الخميس، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرًا، خلال أسبوع.