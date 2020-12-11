شكرا لبحثكم عن خبر لحج : طالبات مدرسة خديجة وأطفال مدرسة ذوي الاحتياجات في حفل اليوم العالمي للإعاقة والوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص / أنوار العبدلي

شهدت مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح الخميس حفل فني ترفيهي بمشاركة طالبات مدرسة خديجة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة واليوم الوطني 30 نوفمبر .

الحفل أقيم تحت رعاية مكتب التربية والتعليم بحوطة لحج وقسم تعليم الفتاة ممثلة برئيسة القسم الأستاذة عبير الحبيشي وإدارة مدرسة ذوي الاحتياجات ومدرسة خديجة .

وشهد الحفل عدة فقرات متنوعة فنية وترفيهية ورياضية وأغاني وطنية شارك في أدائها كل من طلاب فئة ذوي الإعاقة وطالبات مدرسة خديجة محققين الشراكة والدمج المجتمعي .

الأستاذة عبدالله شمل مدير عام مكتب التربية في مديرية الحوطة رحب بجميع الحاضرين مثمناً جهود الجميع في إقامة هذه الفعالية البسيطة ألا أنها تحمل معاني كبيرة وتحقيق لهدف هام تجاه هذه الفئة المهمة في مجتمعنا التي تحتاج دعمنا جميعاً .

موجهاً دعوة للسلطة المحلية والجهات المهتمة في المجتمع لدعم المدرسة الخاصة لذوي الإعاقة .

مشيراّ بأن المدرسة بالرغم من الإمكانيات البسيطة المتوفرة لها ألا أنها تعمل لتقدم الخدمة التعليمية لهذه الفئة موضحاً احتياج المدرسة لعدد من الدورات للكادر التعليمي ومعوقات أجرة النقل وبناء صفوف أخرى لاستيعاب الطلاب .

حضر الحفل ممثل عن السلطة المحلية بحوطة لحج هشام الصياد والشخصية الاجتماعية الخيرية عادل القاضي وممثل مؤسسة مدربون لاجلك ومدراء اقسام التربية والتعليم وأهالي اطفال ذوي الإعاقة .