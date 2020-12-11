مسام تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" في اليمن، انتزاع 1630 لغما، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.



وقال مشروع "مسام" في بيان له إن الألغام عبارة عن 15 لغما مضادا للأفراد، و187 لغما مضادا للدبابات،و 1422 ذخيرة غير متفجرة و6 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع منتصف 2018، حتى الآن 203 آلاف لغم وعبوة ناسفة.

ويقول المشروع إن جماعة الحوثي زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

ويواصل فريق "مسام" العمل حاليا في محافظة شبوة شرقي اليمن، بمناطق جبلية شديدة الوعورة ممتلئة بالألغام والعبوات الناسفة.

و"مسام" مشروع إنساني أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة في يونيو 2018.