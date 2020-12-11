حضرموت: الأمن يعلن ضبط عناصر من القاعدة في مديرية الشحر

أعلنت قوات أمن ساحل حضرموت "شرقي اليمن"، ضبط عناصر "إرهابية وكميات ضخمة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات والأجهزة الالكترونية" في مديرية الشحر.



وذكر بيان صادر عن "التوجيه المعنوي والعلاقات العامة" بأمن حضرموت، أن الأجهزة الأمنية، مسنودة بقوات "النخبة الحضرمية"، داهمت خلايا تابعة لـ"القاعدة" في منطقة الشرقية بمدينة الشحر الساحلية شرق مدينة المكلا، عاصمة حضرموت.



وأضاف أن قوات الأمن ضبطت عناصر إرهابية، وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات والأجهزة الإلكترونية كانت مخزنة في منزلين منفصلين بمنطقة الشرقية بالشحر.



واشارت إلى إنه "سيتم توجيه المضبوطات للنيابة الجزائية المتخصصة".



وكشفت التفاصيل والمعلومات الأولية أن الخلايا الإرهابية والعناصر، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية في ساحل حضرموت، وفق البيان.



وتشهد بعض مدن حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، انفلاتاً أمنياً وهجمات إرهابية منسوبة للقاعدة تحدث بين الفينة والأخرى.



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