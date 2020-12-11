وفاة مختطف سابق متأثراً بمضاعفات التعذيب في سجون مليشيات الحوثي

تُوفي مختطفاً سابقاً لدى مليشيات الحوثي، جراء مضاعفات التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة اختطافه.



وقال الصحفي يوسف عجلان، إن"المختطف المفرج عنه قبل أشهر "الخادم محمد عمر زهري" توفي الثلاثاء، نتيجة إصابته بإعاقة بالحوض وإصابات أخرى نتيجة التعذيب، إلى جانب إصابته بمرض السرطان.



وأوضح عجلان وهو مختطف سابق، في تغريدة له على تويتر، أن "زهري" أصيب بإعاقة في الحوض أثناء اختطافه، وأنه تنقل بعد الإفراج عنه، بين مستشفيات عدن والحديدة وصنعاء، قبل أن يسافر إلى مصر للعلاج.



وأضاف أنه تبين في مصر إصابته بسرطان من الدرجة الرابعة، إضافة إلى كسور معيقة بالحوض وإصابات متفرقة جراء التعذيب بسجون الحوثي.



وتوفي أكثر من 83 مختطف سابق، بعد خروجهم من سجون الحوثيين جراء التعذيب، وفق احصاءات لرابطة أمهات المختطفين.



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