اختتام ورشة تدريبية لقيادات امنية وشرطية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمحافظة مأرب، اليوم، ورشة تدريبية لقيادات المناطق الامنية ومدراء اقسام الشرطة، في مجال مهارات حل النزاعات والتي نظمتها على مدى ثلاثة ايام مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت الالمانية- مكتب اليمن.



و اكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، على اهمية عقد مثل هذه الدورات والورش التأهيلية لمنتسبي الاجهزة الامنية وسلطات الضبط القضائي بما يعينهم في رفع مستوى ادائهم المهني وتعزيز حالة الامن والاستقرار في المحافظة والسلم المجتمعي..مشيدا بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والنجاحات التي يحققونها في مختلف الجوانب الامنية..مشددا على اهمية استمرار اليقضة الامنية والانظباط.

كما جرى في الختام، تكريم المشاركين في الورشة.