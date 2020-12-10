الحجرف يؤكد حرص مجلس التعاون الخليجي على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف،حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي.



وجدد الحجرف في تصريح له، اليوم، دعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم2216.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود المملكة العربية السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا من مختلف المكونات السياسية اليمنية.

ورحب الأمين العام، باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.