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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مستحقات 50 يتيما من المكفولين لدى مؤسسة اليتيم بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظ المهرة، مختار بن عويض، اليوم، توزيع مستحقات 50 يتيما، لدى مؤسسة اليتيم التنموية، مقدمة من المنظمة العالمية للإغاثة والتنمية.
واكد بن عويض، على أهمية المشروع في تخفيف معاناة الايتام في المحافظة..مشيرا الى حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المشاريع الإنسانية .
فيما أوضح مدير المؤسسة بالمهرة، عبدالله قويزان، إن توزيع الكفالات يشمل الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020.
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