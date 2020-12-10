شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامج الطبيب الزائر الخامس لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتم بمستشفى الهجرين التعاوني بمديرية دوعن محافظة حضرموت، اليوم، برنامج الطبيب الزائر الخامس لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

وتم خلال البرنامج معاينة وتقديم الاستشارة الطبية لأكثر من 315 حالة، وإجراء 27 عملية لوز و12 عملية لحمية الأنف وخمس عمليات لتقويم الحاجز الأنفي وعملية زعانف أنفيه عملية واحدة وست عمليات ترقيع طبلة الأذن وشفط سوائل وتركيب أنابيب بالأذن عملية واحدة. و جرى في الختام تكريم الأطباء والممرضين نظير جهودهم المبذولة في إنجاح برنامج الطبيب الزائر.

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