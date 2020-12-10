سلطنة عمان تستأنف منح تأشيرات العبور للمواطنين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أستأنفت سلطنة عمان منح تأشيرات العبور للمواطنين اليمنيين الراغبين بالسفر من وإلى اليمن بالمرور عبر أراضيها.



وأوضح سفير اليمن لدى سلطنة عمان، الدكتور، خالد بن شطيف، انه سيتم استأنف منح التأشيرات حسب الالية السابقة.

وعبر السفير، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان وقيادتها الرشيدة على ما تقدمه من تسهيلات إستثنائية لأشقائها اليمنيين.. مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.