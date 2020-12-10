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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. اللواء أحمد سعيد بن بريك: نحن دعاة سلام وسنظل ويشيد بتضحيات أبطال الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بن بريك:
قال اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية بأنهم كانوا وما زالوا وسيظلوا دعاة سلام.
وأضاف بن بريك في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم سيذهبون إلى أقصى الاراضي بحثاً عن السلام وسعيهم .
وأشار بأنهم متمسكون بالدفاع عن الحرية والشعب ولم يقبلوا التطاول على تضحيات الأبطال الذي دافعوا عن أرضهم واستعادة دولتهم الجنوبية.
وأكد بأن مواقفهم ثابته بأن الجنوب قوي بكل أبناءه ومرهون بكل أطيافه مؤكداً بأن أيديهم ستظل ممدوده لكل الشرفاء.
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