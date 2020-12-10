لملس ومارم يناقشان اوضاع المدارس اليمنية في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، مع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، أوضاع المدارس اليمنية في مصر.



وخلال اللقاء الذي عقد بحضور مدراء المدارس اليمنية الثلاث والمختصين بالسفارة ،استمعا الوزير لملس والسفير مارم، الى شرح عن سير العملية التعليمية في المدارس اليمنية في مصر.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، واتباع الاساليب التربوية والتعليمية المعززة للهوية الوطنية ومكافحة الفكر الطائفي المتطرف الذي تعمل الميلشيات الانقلابية الحوثية على نشره في مناطق سيطرتها وما تقوم به في سبيل ذلك من تغيير في المناهج الدراسية والاساليب التعليمية..مطالباً المدارس اليمنية في القاهرة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة صحية آمنة للطلاب.

من جانبه، اكد السفير مارم، على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات الصادرة من بلد الاعتماد واستكمال كافة التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لابناء الجالية اليمنية في مصر..معرباً عن تثمين بلادنا حكومة وشعباً لما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسهيلات لابناء الجالية في كافة المجالات والتي توجت بفتح ثلاث مدارس يمنية اهلية تقدم خدماتها لابناء الجالية المتزايد عددها نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها.