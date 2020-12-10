- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس ومارم يناقشان اوضاع المدارس اليمنية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، مع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، أوضاع المدارس اليمنية في مصر.
وخلال اللقاء الذي عقد بحضور مدراء المدارس اليمنية الثلاث والمختصين بالسفارة ،استمعا الوزير لملس والسفير مارم، الى شرح عن سير العملية التعليمية في المدارس اليمنية في مصر.
وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، واتباع الاساليب التربوية والتعليمية المعززة للهوية الوطنية ومكافحة الفكر الطائفي المتطرف الذي تعمل الميلشيات الانقلابية الحوثية على نشره في مناطق سيطرتها وما تقوم به في سبيل ذلك من تغيير في المناهج الدراسية والاساليب التعليمية..مطالباً المدارس اليمنية في القاهرة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة صحية آمنة للطلاب.
من جانبه، اكد السفير مارم، على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات الصادرة من بلد الاعتماد واستكمال كافة التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لابناء الجالية اليمنية في مصر..معرباً عن تثمين بلادنا حكومة وشعباً لما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسهيلات لابناء الجالية في كافة المجالات والتي توجت بفتح ثلاث مدارس يمنية اهلية تقدم خدماتها لابناء الجالية المتزايد عددها نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لملس ومارم يناقشان اوضاع المدارس اليمنية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.