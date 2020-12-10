شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعية النسوية تختتم أنشطة حملة 16 يوما لمناهضة العنف على النوع الاجتماعي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 أختتمت الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن أنشطة برنامج مشروع القيادة النسائية والتمكين والوصول والحماية في الاستجابة للأزمات LEAP - اليمن، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتضمنت الحملة تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة استهدفت النساء عبر إقامة مخيمات طبية في المناطق النائية والفقيرة، وبرنامج إذاعي لزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإقامة ورش عمل لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الشباب والأمن حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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