محافظ حضرموت يفتتح عددا من المشاريع في مديرية ساه

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، عددا من المشاريع بمديرية ساه.



وشملت المشاريع مدرسة الحزم بمنطقة غيل عمر، بكلفة 181 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وتضم 12 صفاً دراسياً مع ملحقاتها، وتستوعب 355 طالبا وطالبة من أبناء المديرية.



وكذا مدرسة الحسك للبنات، بمنطقة رسب، بكلفة 128 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت "من حصة المحافظة من مبيعات النفط".



واطلع على سير الأعمال الصحية التي يقدمها مستشفى ساه للمواطنين في كافة الأقسام، وتفقد سير الاعمال الإنشائية في مبنى الطوارئ التوليدية بالمستشفى، البالغ نسبة الإنجاز فيها 87٪، بكلفة 154ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة "من حصة مبيعات النفط".



كما اطلع المحافظ، على الموقع المخصص لإقامة مشروع سياحي على ضفاف المياه الجارية بمديرية ساه، مؤكدا سرعة استكمال الدراسات لهذا المشروع السياحي الذي سيعمل على تنشيط حركة السياحة بالمديرية.



وافتتح المحافظ البحسني، مشروع منشأة نادي الريان الجديدة، والتي تم انشاؤها برونق جميل، وتحتوي على ملعب لكرة السلة والكرة الطائرة ومبنى للإدارة، بكلفة 71 مليون ريال، بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية "من حصة البرنامج الاستثماري".



وفي اطار زيارته إلى إذاعة سيئون، أشاد محافظ حضرموت بالدور الوطني والإنساني والمجتمعي الذي تقوم به إذاعة سيئون في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد.



ووجه باستمرار دعم السلطة المحلية بالمحافظة لإذاعة سيئون للإيفاء بالتزاماتها ولمواصلة تأدية دورها و رسالتها الإعلامية في المجتمع.



