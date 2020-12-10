اختتام دورة تدريبية حول السلامة المرورية لمدارس التعليم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية القصيرة لأنصار المرور والتي نظمتها إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء بالتنسيق مع إدارتي شرطة السير والتربية والتعليم بمديرية سيئون والذي يأتي تحت شعار (السلامة المرورية هدفنا).



وهدفت الدورة خلال الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر الجاري إكساب نحو 40 طالبا من طلاب 13 مدرسة أساسية وثانوية حكومية وأهلية معارف ومهارات لرفع مستوى وعيهم بأهمية التقيد بقواعد وآداب المرور، ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المروري، وكيفية التعامل مع الإصابات أثناء الحوادث المرورية وإسعاف المصابين، وكذا آداب السير على الطريق من منطلق شرعي.

وأشار مدير عام مديرية سيئون محمد العامري إلى الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها الدورة التدريبية في نشر الوعي المروري لدى المجتمع، والضرورة الملحة لنشر الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للتقيد بالقواعد والأنظمة المرورية.