وزارة التعليم العالي تحتفي بالذكرى الـ 53 لعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي اليوم الخميس، فعالية إحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر .



وفي الفعالية، أستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة المراحل الصعبة التي تم تجاوزها منذ نقل مقر الوزارة من صنعاء المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن وحتى الآن وذلك لتحقيق الاستمرارية بالعملية التعليمية في الجامعات اليمنية والاهلية والبعثات الخارجية ، ولإنجاز الخطط الاستراتيجة التطويرية للارتقاء بمجالات التعليم العالي في البلد .

وأضاف بانه تم تحقيق الكثير من الانجازات والانشطة والبرامج التطورية التي ساهمت في تحسين العمل بالوزارة بشكل كبير ، من خلال حرص وأهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراة بتطوير العملية التعليمية والعلمية في الجامعات اليمنية .

حضر الفعالية نائب الوزير، الدكتور، خالد الوصابي، ووكلا الوزارة ومدراء العموم وعمداء الجامعات الحكومية والأهلية .