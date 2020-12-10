الخارجية تطلب من السفارات عدم التعامل مع حكومة الأطفال والشباب اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أبلغت الحكومة اليمنية السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى اليمن عدم التعامل مع حكومة الشباب والأطفال اليمنية.



وجاء في برقية صادرة عن الخارجية اليمنية مؤرخة في 9-12 من الشهر الجاري بإلغاء تعميم صادر عن الحكومة قبل عامين بتاريخ 2/8/2018م، وتنص البرقية على عدم التعامل مع حكومة الأطفال والشباب والتوقف عن استقبالها.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة زيارات مسلحة لمسؤولين في حكومة الأطفال واشتبكوا مع حراسة مبنى السلطة المحلية في تعز.

وتلقفتهم سفارات ووزارات وأيضا مسؤولون في التحالف العربي.

ودافع بن دغر عن قرار له اعترف فيه بموجبه بحكومة الأطفال والشباب اليمنية، وقال إنه تدريب النشء على الديمقراطية والعمل السياسي