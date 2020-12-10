اجتماع بعدن يناقش مشروع تأهيل البرج الاستثماري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الاشغال رئيس لجنة المناقصات والمزيدات المهندس حسين عقربي، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، عدد من المواضيع المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل البرج الاستثماري للمؤسسة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتطرق الاجتماع، بحضور اعضاء اللجنة المكونة من الوزارة والمؤسسة، تقرير اللجنة الفنية المكلفة بأعمال التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمشروع،وكذا الجوانب المتعلقة بإنزال المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل البرج.

وفي الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة رئيس لجنة المناقصات، جهود الوزارة في تنفيذ عدد من مشاريع الترميم والتأهيل للمنشأت خلال العام الجاري ومستوى تقييم الاضرار التي طالت البرج الاستثماري للمؤسسة وإعادة تأهيله وفقاً لرؤية علمية..موكداً حرص الوزارة على تنفيذ الاعمال الانشائية للبرج والاشراف على الدراسات والتصاميم بعد الارساء على المناقصة المستوفية للشروط المطلوبة.

من جانبه، اشار رئيس المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، إلى الدور المعول على وزارة الأشغال العامة والطرق في إعادة إعمار البرج الاستثماري ليتمكن من المنافسة والقيام بدوره في توفير الرعاية التأمينية ودعم العملية التنموية الاقتصادية في البلاد.