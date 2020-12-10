البحسني يشيد بالرسالة الإعلامية لإذاعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لدى لقائه بمدينة سيئون، المدير العام لإذاعة سيئون هدار محمد الهدار على سير الخارطة البرامجية للإذاعة ومحتوى المادة الإذاعية والرسالة الإعلامية التي تقوم بها الإذاعة من خلال مواكبتها اليومية للحراك التنموي والفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة .



واستمع المحافظ الى الخطط البرامجية والإخبارية التي تعدها الإذاعة للفصل الجديد الذي ينطلق مع بداية العام الميلادي الجديد 2021م وسير الخارطة الإذاعية والمواكبة الإخبارية اليومية لمجمل الفعاليات التي تعتمل على مستوى المحافظة وابرز الصعوبات التي تواجه الإذاعة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية.

واشاد محافظ حضرموت بالدور الوطني والإنساني والمجتمعي الذي تقوم به إذاعة سيئون في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلد، موجها باستمرار دعم السلطة المحلية بالمحافظة لإذاعة سيئون للإيفاء بالتزامتها ولمواصلة تأدية دورها و رسالتها الإعلامية في المجتمع.

واجرت الاذاعة لقاء مع محافظ حضرموت، تطرق فيه الى القضايا الحالية، وأوضاع المواطنين، والمشاريع الجاري تنفيذها في الوادي والصحراء والمحافظة بشكل عام.

حضر اللقاء، نائب المدير العام للإذاعة مدير الاخبار توفيق شيخ بارجاء، ونائب مدير إدارة البرامج محمد احمد باحميد، والإعلامي صالح باصالح.