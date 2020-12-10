اختتام الدورة التدريبية القصيرة لأنصار المرور لمدارس التعليم بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اختتمت صباح اليوم، الدورة التدريبية القصيرة لأنصار المرور في مديرية سيئون والتي نظمتها إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء بالتنسيق مع إدارتي شرطة السير والتربية والتعليم بمديرية سيئون.



وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام من 8 وحتى 10 ديسمبر الجاري وشارك فيها نحو 40 طالبا من طلاب 13 مدرسة أساسية وثانوية حكومية وأهلية في مدينة سيئون، هدفت الى إكساب المشاركين معارف ومهارات لرفع مستوى وعيهم بأهمية التقيد بقواعد وآداب المرور، ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المروري، وكيفية التعامل مع الإصابات أثناء الحوادث المرورية وإسعاف المصابين، وكذا آداب السير على الطريق من منطلق شرعي.

وفي حفل الإختتام التي احتضنته قاعة ثانوية الصبان للبنين بحضور نائب مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العقيد علي فرج الصاعي ومدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العقيد فايز عوض العامري ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ خالد صالح بلفاس أشار مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري إلى الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها الدورة التدريبية في نشر الوعي المروري لدى المجتمع، والضرورة الملحة لنشر الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للتقيد بالقواعد والأنظمة المرورية.

وقال ان إقامة هذه الدورة هدف سامي ونقلة في التوعية المرورية، ونعول على أبنائنا نقل هذه الإرشادات الى المجتمع في الوقت الذي ارتفعت فيها النسب المهولة لضحايا الحوادث المرورية، والذي فقدنا فيها خيرة الشباب، مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه الأنشطة والفعاليات، واستعداد رجال المرور والدفاع المدني المشاركة في الأنشطة المدرسية والمحاضرات التوعوية بمدينة سيئون.

هذا وقد تخلل حفل الاختتام تكريم المشاركين في نجاح الدورة والمساندين والجهات الراعية والداعمة.

حضر حفل الاختتام نائب مدير شرطة السير بالوادي والصحراء العقيد ناصر العامري ومدير الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء العقيد فائز علوان ومدير أدارة شرطة السير بمديرية سيئون الملازم ثاني كمال العامري ومدير قسم التعليم بمديرية سيئون محمد محسن العامري وعددا من مدراء المدارس التعليمية بمديرية سيئون.