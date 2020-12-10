ضوابط صارمة لدخول شركات شراء الأسماك إلى حراج المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في بحر العربي قرارًا حمل رقم (13) لعام 2020 بشأن تنظيم وضمان توفير الأسماك بالسوق المحلي بمدينة المكلا , قضى بمنع دخول شركات شراء الأسماك ومندوبيها إلى حراج الأسماك بموقع حي العمال (الشرج) إلا بعد الساعة الواحدة بعد الظهر , وعلى الجهات المختصة في السوق التنسيق مع أدارة الأمن لتنفيذ ذلك.



يأتي قرار تنظيم دخول عوازل شركات شراء الأسماك إلى ساحات الحراج ضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ آلية توفير احتياجات الأسواق المحلية من الأسماك وضبط اسعار بيعها لتكون في متناول الشراء للمواطنين .

ويعاني المواطنون من ارتفاع اسعار الأسماك , في ظل تفاقم ظروف المعيشة , مما جعل السلطة المحلية والأجهزة المختصة تتدخل لإصدار آلية تتضمن معالجات وضوابط لتنظيم ذلك .

وكان وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي قد وجه هيئة المصائد السمكية وإدارة أسواق الأسماك ومكتب الصناعة والتجارة باتخاذ كامل الإجراءات للتأكد من تنفيذ الآلية المقرة والتقيد بها , وتسهيل مهام الرقابة والإشراف على عمليات استلام كميات الأسماك التي تغطي حاجة الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المحددة.