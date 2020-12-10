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وصول لجنة سعودية إلى محافظة أبين للإشراف على وقف إطلاق النار

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

وصول لجنة سعودية إلى محافظة أبين للإشراف على وقف إطلاق النار

الخليج 365 ـ خاص

وصلت لجنة سعودية إلى مدينة أحور بأبين ترافقها قوات عسكرية للفصل بين قوات هادي والمجلي الانتقالي.

 

وقالت مصادر عسكرية إن اللجنة # ستعمل على انسحاب وعودة القوات الموالية لهادي إلى مدينة شقرة بأبين وعودة قوات الانتقالي في المقابل إلى مدينة #عدن.

 

وتشهد المحافظة منذ أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين

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