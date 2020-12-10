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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول لجنة سعودية إلى محافظة أبين للإشراف على وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
وصلت لجنة سعودية إلى مدينة أحور بأبين ترافقها قوات عسكرية للفصل بين قوات هادي والمجلي الانتقالي.
وقالت مصادر عسكرية إن اللجنة #السعودية ستعمل على انسحاب وعودة القوات الموالية لهادي إلى مدينة شقرة بأبين وعودة قوات الانتقالي في المقابل إلى مدينة #عدن.
وتشهد المحافظة منذ أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين