تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 57557 ريالًا 59.38$ الذهب عيار 22 52760ريالًا 54.43$ الذهب عيار 21 50363ريالاً 51.96$ الذهب عيار 18 43168 ريالاً 44.54$ أوقية الذهب 1689986ريالاً 1846.96$

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