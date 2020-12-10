شكرا لبحثكم عن خبر قبيلة الجريوة تسلم ثلاثة من أبناءها في حادثة قتل بطورالباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

طورالباحة / جلال السويسي

أفادت مساء الاربعاء مصادر من منطقة الجحيلية بأن قبيلة الجريوة سلمت ثلاثة من أبناءها للقانون بمصنع الحديد على اثر ما ارتكبه احد أبناءها من جريمتي قتل راح ضحيتها نائب مدير الامن وشخص آخر من ابناء الجليدة بطورالباحة.

كما افادت المصادر بأن قبيلة الجريوة قامت بتسلم ثلاثة من أبناءها للقائد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة لايداعهم السجن بمصنع الحديد على خلفية ما أقدم عليه ابنهم المدعو خاطر شواح صباح اليوم في سوق المديرية بارتكابه جريمتي قتل راح ضحيتها شخصين من ابناء المديرية الاول رجوان صالح عنتر الجليدي من ابناء الجليدة والثاني الشخصية الاجتماعية والامنبة نائب مدير أمن المديرية العقيد ركن حسن عبده المرق الذي ينتمي لقبيلة الودود .

ومن حسن نية قبيلة الجريوة وعدم رضاها بما حدث من فاجعة إليمة حلت بالمديرية من قبل ابنهم المصاب بحالة نفسية المدعو خاطر سالم شواح الذي هو الآخر لقي مصرعه بعد ارتكابه لتلك الجريمتين من قبل اهله وبالرغم من مقتل الجاني إلا ان قبيلة الجريوة اثبتت حسن النوايا وحق الجوار لقبيلتي الجليدة والودود ولم تكتفي بمقتل الجاني وقلمت بتسليم ثلاثة من اقارب الجاتي وهم شقيقه عمر سالم علي شواح الجريوي وكذلك ابناء عمومته نبيل سعيد علي الجريو وعبدالباسط سيف عبده الجريوي للشيخ حمدي شكري الصبيحي ليودعهم السجن بمصنع الحديد وذلك لدر الفتنة التي حلت بتلك القبل الثلاث بينما هم على علاقة وطيدة ودون سابق إنذار وبدون أي مقدمات ولا مسببات من سابق غير أن الجاني المنتمي لقبيلة الجريوة اصيب بحالة نفسية بعد مقتل إخيه مطلع الشهر الحالي في سوق الكراع على اثر خلاف مع ابناء عوالق شبوة والذي مازالت جثته بمستشفى الجمهورية حتى اليوم..

والجدير ذكره لقد اشاد العديد من المثقفين والمشايخ ووجهاء قبائل الصبيحة بهذه المواقف الرجولية من قبل قبيلة الجريوة التي بادرت بإيداع ثلاثة من ابناء القبيلة السجن كما اشادوا بقبيلتي الودود والجليدة على حسن التصرف وضبط النفس تجاه ما حل بهم من حزن على اثر مقتل ابناهما دون أي ذنب ارتكباه معتبرين ذلك بداية خير بوضع الحلول الناجعة لما حصل بهم جميعاً.