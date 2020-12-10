عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تدرج السفير الأمريكي في اليمن على قائمة سوداء

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، إن طهران أدرجت السفير الأمريكي في اليمن على القائمة السوداء، وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات متصلة بالإرهاب على المبعوث الإيراني لدى الحوثيين.



والخطوة التي اتخذتها طهران وتسمح بمصادرة الأصول التي يمتلكها المدرجون بالقائمة في إيران، هي خطوة رمزية، ومن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير على السفير الأمريكي.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: ”في ظل دوره الرئيسي في الأزمة الإنسانية باليمن، تدرج إيران اسم كريستوفر هينزل على قائمة العقوبات الخاصة بها“.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي حسن إيرلو على قائمتها السوداء ووصفته بأنه أحد أعمدة جهود إيران لبسط نفوذها في اليمن وسوريا وأماكن أخرى.