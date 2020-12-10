زعماء قبليون يعلنون عن تأسيس اتحاد قبائل اليمن في مأرب 

أعلن اليوم الأربعاء بمحافظة مأرب عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، عن تأسيس اتحاد قبائل اليمن، والذي يضم ممثلين لكافة القبائل اليمنية من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.



وقال الناطق الرسمي لاتحاد قبائل اليمن الشيخ عبد القوي العمري: إن الاتحاد يهدف الى حشد القبائل اليمنية للاصطفاف حول مشروع الدولة اليمنية الاتحادية، ومواجهة مشروع الانقلاب الحوثي وكافة المشاريع التي تسعى الى تقسيم اليمن والنيل من سيادته ووحدته واستقراره".



لافتا "أن الاتحاد يسعى لابراز وتعزيز الدور الايجابي للقبيلة اليمنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية ومساندة الشرعية والجيش الوطني".



وأكد العمري "أن التنسيق مستمر مع كل المكونات القبلية لتوحيد الجهود، مع التواصل مع كافة قبائل اليمن ومشائخها الذين لم يتسنى التواصل بهم خلال الفترة الماضية بسبب الظروف ولن يستثنى أحد".



واشار الشيخ العمري إلى أن الاتحاد لديه خطة عمل ميدانية مكثفة لدعم الجبهات وتعزيزها بأبطال القبيلة وسلاحها وأموالها وتعزيز التلاحم القبلي من بداية الاسبوع القادم، تزامناً مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالاتحاد، إضافة الى منصات التواصل الاجتماعي".



هذا وكانت اللجنة التحضيرية للاتحاد وعلى رأسها الشيخ عبدالاله المقدشي والشيخ الشهيد ربيش علي وهبان العليي، ومجموعة من المشائخ قد عملت منذ بداية العام الحالي على عقد العديد من الاجتماعات مع المشائخ والأعيان والشخصيات الوطنية، وقامت بعقد لقاءات ميدانية في العديد من محافظات الجمهورية لبلورة فكرة تأسيس اتحاد قبائل اليمن.



وكان اتحاد قبائل اليمن قد عقد مؤتمره التأسيسي في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي بحضور لجنة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب بتكليف من قيادة الوزارة.