شكرا لبحثكم عن خبر اتمام صفقة تبادل28 اسير في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع نجاح عملية تبادل أسرى تم فيها تحرير 13 من أبطال القوات المسلحة الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي التابعة لألوية المقاومة الجنوبية مقابل 15 من عناصر المليشيات الحوثية بجهود وساطة قبلية وقيادات في ألوية المقاومة الجنوبية. التفاصيل في وقت لاحق #المركزالإعلاميلمحورالضالعالقتالي

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