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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يفتتح مشاريع طبية بمستشفى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ عدن أحمد لملس، اليوم وحدة تفتيت حصوات الكلى بهيئة مستشفى الجمهورية العام والتي تم إنشائها وتجهيزها بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
وعقب الافتتاح الذي حضره رئيس فريق تنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس أحمد مدخلي، طاف المحافظ ومرافقوه بأقسام الوحدة المجهزة بأحدث المعدات الطبية، واطلعوا على آلية العمل فيها.
كما دشن العمل في المركز الوطني لنقل الدم بالمستشفى، والذي تم ترميمه وإعادة تأهيله وتجهيزه من قبل البرنامج السعودي.
واستمع المحافظ ومرافقوه من مدير المركز، الدكتورة، حنان حسن عمر، إلى شرحٍ وافٍ عن بنك الدم ومكوناته ووظائفه ودور البرنامج السعودي في تأهيل وتجهيز المركز بالأجهزة النوعية والحديثة .. مشيرة إلى أن عملية التحديث التي شهدها المركز ستشكّل نقلة نوعية في أدائه وخدماته.
واطلّع المحافظ أيضا على جهاز الأشعة المقطعية الذي تم توفيره للمستشفى.
وثمن محافظ عدن اهتمام البرنامج السعودي ودعمه لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظة بما فيها القطاع الصحي .. منوهاً بجهود استكمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مستشفى عدن العام الذي سيحتضن مركزاً لعلاج القلب
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