افتتاح مشاريع تعليمية في جامعة تعز بأكثر من 403 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، مشاريع تعليمية في جامعة تعز نفذها الصندوق الاجتماعي، بتكلفة إجمالية 403 ألف و 257 دولارا.



وشملت المشاريع ترميم وتأهيل نيابة شؤون الطلاب، ومركز الإرشاد، وكليات التربية والعلوم الإدارية والحقوق، وبناء سور سكن طالبات الجامعة وتأثيت السكن، وإنشاء ملعب الجامعة مع المدرجات، وتشجير وتبليط بردورات أرصفة وساحات وممرات في الجامعة، ومركز الحاسوب، وكذا ترميم وتأهيل مدرستي الحجري والمرحوم عبده راجح وخزان المياه بمدرسة نعمة رسام.

وثمن الوكيل المخلافي، تدخلات الصندوق الاجتماعي من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم عددا من كليات جامعة تعز الداعمة للعملية التعليمية.