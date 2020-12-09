شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وصول قوة عسكرية سعودية الى ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين أكد مصدر عملياتي في الحزام الامني بقطاع أحور وصول قوة عسكرية سعودية مساء اليوم مكونة من 5 مدرعات وعدد من الاطقم المصفحة الي منطقة احور حيث تم مرافقتها بحماية مشتركه من قوات الحزام والقوات الخاصة باتجاه قطاع الخبر - شقرة.

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