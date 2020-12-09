- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقد لقاء توعوي عن مخاطر وأضرار المخدرات بالمسيلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقد اليوم، لقاءا توعويا باضرار ومخاطر المخدرات في مديرية المسيلة ودور المجتمع في حماية الشباب.
واستعرض اللقاء الذي ضم نائب مدير الأمن العام العقيد ركن أحمد رعفيت، ومدير مكتب حقوق الإنسان محمود القميري، والسلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية المديرية، أهمية توعية المجتمع بمخاطر المخدرات ومدى تأثيرها على الشباب.
واكد اللقاء على دور المجتمع وخطباء المساجد ومدراء المدارس في توعية الشباب بمخاطر وأضرار المخدرات والظواهر السلبية وكيفية حماية المجتمع منها.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد لقاء توعوي عن مخاطر وأضرار المخدرات بالمسيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.