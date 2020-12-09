- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النائب العام يناقش مع محافظ عدن سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسلطة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش النائب العام، الدكتور، علي أحمد الأعوش، اليوم الأربعاء، مع محافظ عدن، أحمد لملس، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة والسلطة المحلية .
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس نيابة الإستئناف في عدن، القاضي، قاهر مصطفى، إلى دور النيابات الابتدائية ونيابة الاستئناف في مساعدة السلطة المحلية على مكافحة الفساد والقضاء عليه وحل المشكلات من خلال سرعة إنجاز القضايا وتحويلها إلى المحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة والحد من الجرائم .
وفي اللقاء، أكد النائب العام دعم السلطة القضائية والنيابة العامة لكل الخطوات العملية للسلطة المحلية التي تسهم في تحسين الأوضاع في مدينة عدن .
فيما أشار محافظ عدن إلى إستعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأجهزة القضائية وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتذليل اي صعوبات تواجه أجهزة القضاء والنيابة العامة على وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يناقش مع محافظ عدن سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسلطة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.