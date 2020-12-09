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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة الأركان يتفقد سير العمليات القتالية بالمنطقة العسكرية السادسة ضد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، سير العمليات القتالية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش البواسل مسنودين برجال المقاومة الشعبية بجبهات القتال وميادين الحرية والكرامة في المنطقة العسكرية السادسة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع العميد راشد عتيق، قال الفريق بن عزيز، إن التزييف الإعلامي الذي تمارسه الميليشيات الكهنوتية بشكل غير مسبوق في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها يضاعف من معاناة أبناء الأهالي الذين تغرر بهم وتقودهم إلى محارق الموت دون أي اعتبار .. مؤكدا مواصلة القوات المسلحة مسنودة برجال اليمن الأحرار، المعركة المقدّسة حتى تحقيق النصر ودحر الميليشيات الحوثية.
كما ثمن الفريق بن عزيز، الدعم الأخوي الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة الوجودية المشتركة ضد المشاريع التخريبية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
من جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن الوحدات العسكرية في جاهزية قتالية عالية ومعنويات مرتفعة، ولن تدخر جهداً في مواجهة الميليشيات الحوثية حتى تطهير ما تبقى من أراضي الوطن الواقعة تحت سيطرتها.
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