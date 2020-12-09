شكرا لبحثكم عن خبر بحضور وزير العدل.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي محافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم اليوم، مع محافظ عدن، أحمد لملس، الأوضاع التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن والجهود المبذولة لتحسين الخدمات للمواطنين في المدينة وكذا مشاريع التنمية التي تشهدها عدن والإجراءات والجهود المبذولة في تثبيت الأمن والإستقرار.

وفي اللقاء الذي حضره وزير العدل علي هيثم الغريب، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى دعم السلطة القضائية لكافة الجهود للنهوض بالخدمات وتحسينها خدمة المواطنين .. لافتاً إلى أن السلطة القضائية لن تتوانى في الإسراع بمحاكمة كل من يقف عائقاً اما تقدم وتطور المحافظة والنيل من تطورها وتقدمها لينالوا الجزاء الرادع عما اقترفوه بحق المحافظة وقاطنيها.

واوضح أن السلطة القضائية ستظل شامخة في خدمة الوطن والمواطنين ولن تنحني رغم كل الصعاب التي واجهتها خلال الفترة الماضية في تدمير كل المحاكم والنيابات ومقرات السلطة السلطة القضائية والإدارية من جراء الحرب الغاشمة على عدن وأستطاعت بفضل دعم القيادة السياسية من إعادة تأهيل أغلب مقرات المحاكم والنيابات .

من جانبه معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم أكد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حتى ننهض بالبلد ونخلق وضع طبيعي يسهم في عيش المواطن بكرامة واستقرار.

وقال وزير العدل أن محافظ عدن يقوم بجهود كبيرة ونحن في وزارة العدل وفي السلطة القضائية نقوم بجهود أيضاً ولكن لن تستمر هذه الجهود مالم يتم التعاون والعمل المشترك على كل الأصعدة.

بدوره، ثمن محافظ عدن دور السلطة القضائية في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار وتقديم كل من تسول له نفسه العبث فيها للقضاء لينال جزاءه الرادع .. مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كافة الدعم للسلطة القضائية ومنتسبيها للقيام بدورهم في الفصل بين المتقاضين وإحالة كل يعبث بأمن وإستقرار المحافظة للقضاء وتذليل كافة العراقيل للقضاة وأعضاء النيابة عبر الإتصال بالعمليات المركزية بالمحافظة.

حضر اللقاء عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي ، ووكلاء وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد ، والدكتور مهدي الدع ، والأستاذ علي مديد ، وعدد من المسؤولين بالسلطة القضائية ووزارة العدل.