شكرا لبحثكم عن خبر مدير الشؤون التعليمية بجامعة عدن يزور كلية الآداب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن-عبدالله اكرم:

تفقد مدير عام الادارة العامة للشؤون التعليمية بجامعة عدن د.عباس فرحان صباح اليوم الاربعاء سير العملية التعليمية بأقسام كلية الآداب بالجامعة ضمن جولة تفقدية يقوم بها على عدد من الكليات.

وفي زيارته لكلية الآداب، أكد الدكتور فرحان على أهمية الالتزام والحضور من قبل الطلبة مع ضرورة إتباع إجراءات السلامة والتباعد للوقاية من فيروس كورونا.

وبدا العام الدراسي في جامعة عدن مطلع شهر نوفمبر الماضي في ظل اجراءات وقائية وضعتها الجامعة؛ للوقاية من فيروس كرونا اهمها التباعد في القاعات الدراسية ولبس الكمامات.