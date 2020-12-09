افتتاح مدرسةً في مخيم السويداء للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم بمخيم السويداء للنازحين شمال عاصمة محافظة مأرب، افتتاح مدرسة اساسية لتعليم الاطفال النازحين وتوزيع 750 حقيبة مدرسية للطلاب، والمقدمة من الجمعية الكويتية عبر جمعية رعاية طالب العلم.



وتتكون المدرسة التي جرى افتتحها نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الشدادي ومدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين سيف مثنى وامين عام جمعية رعاية طالب العلم، وسيم ربيحان، من 12 فصلا دراسيا من الفصول البديلة (الكونتيرات) اضافة الى ادارة مدرسية وحمامين وصرف صحي ومنظومة طاقة شمسية وغرفة لمحولات الطاقة، بكلفة اجمالية بلغت 23 مليون ريال.

ويعاني الاطفال النازحون في مخيم السويداء الذي افتتح مطلع العام الجاري، ويضم الاف الاسر النازحة من مديرية نهم بصنعاء ومديريتي مجزر ورغوان اطراف محافظة مأرب، الى جانب نازحين من محافظة الجوف والذي نزحوا جراء تصعيد مليشيا الحوثي اواخر العام الماضي في مناطقهم واستهدافهم بشكل مباشر.. يعانون الحرمان من التعليم بسبب عدم وجود مدرسة في المخيم او في المناطق القريبة للمخيم ليتمكنوا من الالتحاق بها.