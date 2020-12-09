وقفة شعبية في عدن تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت وقفة شعبية شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، وشارك فيها أسر الشهداء والجرحى وضحايا حرب الحوثي، المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، "جماعة إرهابية"، جراء الجرائم والمجازر الدموية التي إرتكبتها بحق المدنيين في عدن والمحافظات التي تحتلها وتحاصرها.



ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نشطاء المجتمع المدني لافتات تضمنت شعارات "حتى لا ننسى جرائم الحوثي في عدن"، و "صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية".

وهدفت الوقفة إلى لفت انتباه العالم لمدى وحشية وبشاعة الجرائم الحوثية الغير مسبوقة، التي ترتكبها الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر عام 2014م.

وأعرب المشاركون في الوقفة، عن تنديدهم واستنكارهم الشديدين إزاء الجرائم الحوثية التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي أقدمت العناصر الحوثية على ارتكابها بدم بارد وبدون أدنى تحلي بالضمير الإنساني والوازع الديني، خصوصا وأن تلك الجرائم الدموية لم تفرق بين النساء والأطفال والمسنين والمرضى، متسببة بآلام بالغة وجراح عميقة ستظل عالقة ومحفورة في الأذهان والأفئدة وتلازم ضحاياها الأبرياء وذويهم وأسر الشهداء والجرحى والمعاقين لعقود من الزمن.

وجددوا التأكيد على رفضهم لكافة الممارسات الإرهابية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية ضد أبناء عدن بشكل خاص وأبناء الشعب اليمني بشكل عام .. مشيرين إلى أن لسان حال سكان ومدينة عدن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية هي المتسبب الأول في الحال المزري وتحويل المواطنين إلى شعب يعيش على المساعدات.

وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، على أهمية تزامن هذه الفعالية الإحتجاجية الشعبية مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان .. داعياً باسم السلطة المحلية وسكان عدن، المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، كونها مارست أبشع الجرائم بحق الإنسانية في عدن ومختلف محافظات البلاد.